Блогер Илья Варламов вступился за самарский элеватор. ФОТО: Снимок с Goggle Maps

Блогер Илья Варламов встал на защиту самарского элеватора у себя в блоге. Он рассказал своим подписчикам, что уникальные «бруталистские башни» хотят заменить жилым микрорайоном.

Блогер считает, что элеватор нужно не сносить, а дать зданию новое применение и функцию. Он также высмеял здания, построенные по проектам компании, подготовившей проект застройки территории элеватора. Варламов счел правильным сохранить элеватор, так как он стал символом города.

Напомним, недавно за сохранение самарского элеватора выступили нидерландские архитекторы. Они написали открытые письма губернатору региона Дмитрию Азарову и главе города Елене Лапушкиной с просьбой сохранить здание.