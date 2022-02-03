Нидерландские архитекторы выступили за сохранение элеватора в Самаре

Европейские архитекторы попросили отремонтировать элеватор Фото: Google. Карты.

Нидерландские архитекторы вступились за элеватор на Хлебной площади в Самаре. Они написали открытые письма губернатору региона Дмитрию Азарову и главе города Елене Лапушкиной с просьбой сохранить здание, пишет издание Strelka Mag.

Напомним, элеватор стоит на стрелке рек Волги и Самары с 1980-х годов. Он представляет собой две башни высотой 65 метров, исполненные в стиле брутализм. В 2021 году над зданием нависла угроза сноса. Местная компания представила проект по застройке данной площадки. Она предложила убрать элеватор и возвести там жилые дома и офисные здания. Это вызвало волну недовольства среди горожан.

В дальнейшем в поддержку элеватора стали высказываться и зарубежные архитекторы. В их числе — специалисты из Нидерландов. Они призвали провести независимую техническую экспертизу здания и разработать план ремонта. Архитекторы считают, что элеватор можно привести в порядок и приспособить его под современное использование.

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