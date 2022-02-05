В отношении директора школы, где избили второклассницу, проводится проверка

В отношении директора школы, где 18 января 2022 года трое мальчиков избили второклассницу, проводится проверка. Об этом рассказал депутат Государственной думы Александр Хиштейн в своем telegram-канале.

- Что касается судьбы директора школы - дождемся результатов проверки. Ровно так мы договорились с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, - написал Хинштейн.

Также, депутат заявил, что обсудит проблему детей мигрантов в российских школах с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Хинштейн предположил, что для таких детей можно разработать специальные программы для культурной адаптации с привлечением к этому национально-культурной автономии. По мнению депутата, если эту проблему не начать решать системно, то она приведет к очень тяжелым и печальным последствиям.

Напомним, отец избитой девочки опубликовал в соцсетях запись, в которой рассказал, что доволен результатами разбирательств, огранизованных в связи с этой ситуацией – мальчики не будут учиться вместе с его дочерью. Сама девочка сейчас находится на реабилитации в санатории «Красная глинка».