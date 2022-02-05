«Моя дочь будет учиться отдельно от них»: отец школьницы из Самары, которую обидели одноклассники, поблагодарил всех за помощь

В Самаре школьный конфликт исчерпан

Отец второклассницы, которую 18 января избили трое мальчиков – учеников этой же школы – рассказал в соцсетях, чем закончились разбирательства и «остался удовлетворен тем, как конфликт с дракой завершился». История получила огласку и общественное внимание. К делу сразу подключились правоохранители, сотрудники департамента образования, и просто незнакомые люди следили за тем, что происходит.

Отец девочки сам рассказывал, что сначала родители обидчиков не шли на диалог. Сейчас, по словам отца, конфликт исчерпан. Детей развели по разным корпусам школы, а второклассница в настоящее время находится на полном обеспечении в санатории.

– В классе моей дочери учатся дети разных национальностей. Ссор и драк не было. То, что произошло в конце января, заставило нас всех обратить внимание на воспитание этих ребят. Трое детей избивших девочку. Это не допустимо, чтобы мужчина поднимал руку на женщину. И национальность тут не причем, – написал мужчина. И подчеркнул, что надеется: отцы этих детей поняли, как нужно правильно воспитывать сыновей.

Также мужчина попросил больше не переводить ему деньги на карту пояснив, что собранных средств вполне достаточно.

Отец девочки подчеркнул, что за все время развития ситуации рядом с семьей были психологи, правоохранительные органы, правительство Самарской области и местные депутаты.

Ранее в департаменте образования также сообщили, что детей «развели» по разным корпусам. Хочется надеяться, что родители сделали выводы из произошедшего. Общественница Татьяна Прянишникова также в комментарии «КП-Самара» рассказала, что на ее взгляд примирение должно произойти без страха, и нужен диалог, а не раздувание конфликта.