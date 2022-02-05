Идти в больницу с насморком и кашлем больше не придется Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Самары и Самарской области смогут получить больничный при признаках ОРВИ и коронавируса без визита к врачу или вызова специалиста на дом. Соответствующий приказ зарегистрировали в Минздраве России. Заместитель министра Самарской области Сергей Вдовенко рассказал "КП-Самара", что в регионе к этому уже готовы. Здесь ждали только подписанных документов и порядка, утвержденных федеральным ведомством. Сегодня стало известно, что соответствующий приказ минздрава зарегистрирован.

Происходить все будет следующим образом: пациенту придется позвонить на горячую линию 122 или в свою поликлинику. С ним побеседуют, определят симптомы и выпишут электронный больничный, который появится на Госуслугах. Конечно, это касается тех, чье состояние позволяет наблюдаться амбулаторно.

Лист временной нетрудоспособности оформят на 7 дней, сдавать ПЦР тест не придется. Если после 7 дней симптомы исчезли и состояние улучшилось, больничный лист закроют также дистанционно. Если же пациенту стало хуже, к нему придет врач, при необходимости сделает ПЦР-тест или другой экспресс-тест и продлит больничный, но уже после осмотра.

Как уже писала "Комсомолка", взрывной рост числа ОРВИ вызвал коллапс системы здравоохранения. Линии для вызова врачей перегружены, а сами медики не успевают посетить всех пациентов. Эта мера должна снизить нагрузку. Более того, теперь выписывать тех, кто болел больше 7 дней, будут без контрольного ПЦР - теста.