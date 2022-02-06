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Происшествия6 февраля 2022 6:16

В страшном ДТП с погибшим под Самарой пострадала трехлетняя девочка

В полиции рассказали новые подробности смертельной аварии, которая утром 5 февраля 2022 года произошла в Волжском районе
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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По факту происшествия сейчас проводится проверка

По факту происшествия сейчас проводится проверка

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром 5 февраля 2022 года на 21 км трассы «Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан» в Волжском районе произошло смертельное ДТП. Там 40-летний водитель «Хендэ Солярис» выехал на встречную полосу, где врезался в «Тойоту Короллу» под управлением 39-летней женщины. От удара иномарку отбросило на «Ладу Весту», за рулем которой находился 43-летний житель областной столицы.

— «Лада» ехала в попутном направлении с «Тойотой». В результате аварии водитель «Хендэ» скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи. Водитель «Короллы» доставлена в больницу, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В «Тойоте» также находилась трехлетняя девочка. Она была на переднем сиденье в детском удерживающем устройстве. Ребенка также госпитализировали.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.