В страшном ДТП с погибшим под Самарой пострадала трехлетняя девочка

По факту происшествия сейчас проводится проверка Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром 5 февраля 2022 года на 21 км трассы «Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан» в Волжском районе произошло смертельное ДТП. Там 40-летний водитель «Хендэ Солярис» выехал на встречную полосу, где врезался в «Тойоту Короллу» под управлением 39-летней женщины. От удара иномарку отбросило на «Ладу Весту», за рулем которой находился 43-летний житель областной столицы.

— «Лада» ехала в попутном направлении с «Тойотой». В результате аварии водитель «Хендэ» скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи. Водитель «Короллы» доставлена в больницу, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В «Тойоте» также находилась трехлетняя девочка. Она была на переднем сиденье в детском удерживающем устройстве. Ребенка также госпитализировали.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.