Судья отказалась рассматривать дело о смертельном столкновении моторной лодки и катера с пьяными депутатами на Волге

Трагедия произошла летом 2021 года Фото: СОЦСЕТИ

Дело о столкновении моторной лодки и катера с пьяными депутатами на Волге, в результате которого погиб 32-летний Денис Безруков, до сих пор не начали рассматривать в суде. На днях материалы по происшествию федеральная судья Татьяна Демидова вернула прокурору.

ЧП произошло 18 июня 2021 года в районе Жигулевска. Маломерный «Фьорд-460» врезался в надувную лодку, в которой находилась семья Безруковых — Денис, Ольга и их ребенок. Мужчина в результате аварии вылетел за борт и пропал. Позже его нашли мертвым.

Благодаря депутату госдумы Александру Хинштейну, к которому за помощью обратилась Ольга Безрукова, удалось выяснить, что в катере были депутаты жигулевской гордумы Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов. Управлял транспортным средством инспектор местного заповедника Максим Забиров. В итоге только он и отправился на скамью подсудимых. Депутатов же лишили мандатов, исключили из «Единой России», а Краснобаева уволили с должности Жигулевского заповедника.

Как сообщает «ВолгаНьюс», 24 января уголовное дело по Забирову передали в Ставропольский районный суд. Судья единолично приняла решение, что обвинительный акт по части 2 статьи 263 УК РФ составлен с нарушением требований Кодекса. Прокуратура может обжаловать эту позицию.

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