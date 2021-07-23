Обвиняют только водителя: как расследуют дело о столкновении катера с пьяными депутатами и лодки с семьёй на Волге

Трагедия произошла в районе полуострова Копылово под Тольятти Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Правоохранители по-прежнему выясняют обстоятельства страшного ЧП, произошедшего на Волге 18 июня этого года. Вечером в пятницу катер с пьяными чиновниками врезался в резиновую лодку с семьей из Тольятти — Ольгой и Денисом Безруковыми, а также их пятилетним сыном. После столкновения 32-летний Денис бесследно исчез, лишь спустя 9 дней его тело обнаружили в реке в районе Зольного.

История вызвала бурю негодования. На катере находились несколько депутатов, среди которых и директор Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев. Его уволили с работы, а также, как и другого народного избранника Юрия Погиблова, исключили из партии.

Дениса Безрукова искали 9 дней Фото: соцсети

— За все время, прошедшее после аварии, мы видели исключительно отсутствие у Краснобаева всяческого желания подумать о своей вине, принести искренние извинения семье погибшего Дениса Безрукова, попытаться хоть как-то продемонстрировать обществу готовность нести ответственность за свои поступки, — отмечал глава региона Дмитрий Азаров.

Губернатор выразил надежду в том, что следственные органы детально во всем разберутся и установят роль каждого участника трагедии. Тем не менее, сейчас уголовное дело возбуждено только в отношении водителя судна.

— Для нас принципиально важно, чтобы была дана оценка и действиям других лиц, — делится с корреспондентом «КП-Самара» адвокат Безруковых Кирилл Щербаков. — Директор заповедника не управлял лодкой, но он проводил увеселительное мероприятие на турбазе «Раздолье» и в состоянии алкогольного опьянения решил вместе с товарищами переправиться на другой берег на служебном государственном катере с водителем, который является его непосредственным подчиненным.

Юрий Краснобаев на время исключен из партии и уволен с должности директора Жигулевского заповедника

По словам юриста, Краснобаев в рамках дела о нарушении правил эксплуатации водного транспорта остается свидетелем.

— Но здесь может усматриваться и превышение должностных полномочий — статья 285 УК РФ. Люди в личных целях, пользуясь своим служебным положением, использовали государственную технику и несли ответственность за нее, — считает Щербаков. — Уголовное дело идет больше месяца, но только в отношении водителя. Следствие принципиально не хочет оценивать действия других участников происшествия, но мы на этом настаиваем.

По словам нашего собеседника, на сегодняшний день все крутится вокруг обычного водителя, который «просто выполнял приказ начальства» и не имеет большого таких «возможностей», как его руководители.

— Не дана оценка и по статье «Оставление в опасности». Как указывали очевидцы, после аварии катер уплыл, никто не пытался помочь, — добавляет Кирилл.

Адвокат намерен добиваться того, чтобы ситуация поменялась. Расследование продолжается. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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