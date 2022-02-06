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Общество6 февраля 2022 10:51

Видеоблогер показал, как в Самаре строят новый корпус детской инфекционной больницы

Медицинское учреждение появится на улице Шверника
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Строительство уже активно ведется

Строительство уже активно ведется

Фото: скриншот

На улице Шверника в Самаре началось строительство нового корпуса детской инфекционной больницы. Процесс идет полным ходом. Проведение работ с высоты птичьего полета заснял видеоблогер Евгений Щекин.

Как ранее сообщали журналисты "КП-Самара", корпус будет рассчитан на 100 коек в смену. Подрядчика для объекта нашли в мае 2021 года. Победителем электронного аукциона признали АО «ВТС Метро». С компанией заключили контракт на 628,5 млн рублей.

Возведение объекта планировали начать в марте, но, судя по видео, оно уже идет полным ходом. По проекту, все должно быть готово до 20 сентября 2023 года. Ожидается, что постройка будет четырехэтажной.