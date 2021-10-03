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Общество3 октября 2021 16:03

Новый корпус детской инфекционной больницы в Самаре построят в 2023 году

Видеоблогер снял стройплощадку с высоты птичьего полета
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пристройка будет рассчитана на 100 коек в смену

Пристройка будет рассчитана на 100 коек в смену

Фото: скриншот с видео

В Самаре идет подготовка к строительству нового корпуса детской инфекционной больницы. Он появится на улице Шверника, 1 и будет рассчитан на 100 коек в смену. Местный видеоблогер Сергей Бобин снял площадку с воздуха.

Судя по видео, корпус разместят перпендикулярно основному зданию. Площадку уже огородили забором. Блогер отмечает, что с высоты форма детской больницы напоминает самолет.

Напомним, подрядчика для возведения объекта нашли в мае 2021 года. Победителем электронного аукциона признали АО «ВТС Метро». С компанией заключили контракт на 628,5 млн рублей. Выполнить все работы — строительство здания и благоустройство прилегающей территории — она должна до 20 сентября 2023 года. Планируется, что постройка будет четырехэтажной.

Смотреть видеосюжет
Строительство нового корпуса детской инфекционной больницы в Самаре
Строительство нового корпуса детской инфекционной больницы в Самаре
Видео: Сергей Бобин