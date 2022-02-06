Жители Самары назвали новый ЖК «Сокол» на Революционной 50-ю оттенками серого

Самарцев не очень впечатлил новый жилой комплекс Фото: скриншот

Видеоблогер Александр Карягин с высоты птичьего полета показал, как выглядят новостройки в границах улиц Революционной, Гаражной, Печерской и проезда Георгия Митирева. Многоэтажные строения будущего ЖК «Сокол» вызвали у горожан неоднозначную реакцию.

— Опять мало парковочных мест оставили. Спасибо за видео. Можно назвать 50 оттенков серого в Самаре, — делится под роликом Константин Касьянов.

Роман Рахманов считает, что более миниатюрные строения более интересный вариант, нежели этот:

— По максимуму выжали с каждого квадратного метра земли матушки. Большие скворечники такие получились. Рядом любо посмотреть дома небольшие с двориками.

Напомним, что именно в этом жилом комплексе самарцы ранее обнаружили «царя хрущевок» — серую высотку в районе пересечения Революционной и Дыбенко. Ее также назвали «муравейником». Известно, что позже фасад будет окрашен в более яркие цвета.