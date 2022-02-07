В Сызрани добровольцы решили бороться с последствиями снегопада своими силами

Активисты очистили территорию храма. Фото: городская администрация

Волонтеры из Сызрани решили самостоятельно бороться с последствиями непогоды. Снег расчищают возле образовательных и культурных учреждений, а также у домов, где живут пожилые люди.

В воскресенье, 6 февраля 2022 года, волонтеры и школьники-активисты расчистили территорию у храма. Молодые люди вооружились лопатами, чтобы помочь местным жителям добраться до церкви. Ребята убрали снег с основных дорожек. После работы на холоде активисты устроили себе чаепитие и горячий обед, сообщают в городской администрации.

Напомним, что в Самаре только за начало февраля выпало 104% осадков от месячной нормы. Коммунальщики продолжают бороться со снегом.