Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 февраля 2022 7:30

В Сызрани добровольцы решили бороться с последствиями снегопада своими силами

Волонтеры очищают улицы
Алена ПРОВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Активисты очистили территорию храма. Фото: городская администрация

Активисты очистили территорию храма. Фото: городская администрация

Волонтеры из Сызрани решили самостоятельно бороться с последствиями непогоды. Снег расчищают возле образовательных и культурных учреждений, а также у домов, где живут пожилые люди.

В воскресенье, 6 февраля 2022 года, волонтеры и школьники-активисты расчистили территорию у храма. Молодые люди вооружились лопатами, чтобы помочь местным жителям добраться до церкви. Ребята убрали снег с основных дорожек. После работы на холоде активисты устроили себе чаепитие и горячий обед, сообщают в городской администрации.

Напомним, что в Самаре только за начало февраля выпало 104% осадков от месячной нормы. Коммунальщики продолжают бороться со снегом.