Жители Волгаря подали в суд на Росприроднадзор по поводу загрязнения воздуха в микрорайоне

Ответчики не согласны с обвинениями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Октябрьском районном суде, в понедельник 7 февраля 2022 года, состоялось предварительное слушание по делу о «грязном» воздухе в микрорайоне Волгарь. Как сообщает новостное агентство «Волга Ньюс», инициативная группа жителей микрорайона намерена привлечь к ответственности представителей ФГБУ «Приволжское УГМС».

Ранее сообщалось, что жители Волгаря подали в суд на Росприроднадзор и Роспотребнадзор за бездействие по поводу загрязнения воздуха. Установленный пост мониторинга ежедневно фиксирует загрязнения, но надзорные ведомства не принимают никаких мер. На предварительном слушании появилась необходимость пригласить в суд метеорологов Приволжского УГМС, так как возникли сомнения в результатах измерений уровня загрязняющих веществ.

Однако на заседании никто из ведомств не согласился с обвинениями самарцев, утверждая, что их специалистами регулярно проводятся плановые и внеплановые проверки на предприятиях — предполагаемых виновниках выбросов и при выявленных нарушениях выносятся соответствующие предписания и постановления о вынесении наказаний. По их словам, установить истинного виновника загрязнения сероводородом и другими вредными веществами не предоставляется возможным. Кроме того, по мнению специалистов, в атмосферу высвобождаются некоторые вещества из-за масштабной стройки вблизи многочисленных озер, когда происходят подвижки грунта.