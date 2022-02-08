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Общество8 февраля 2022 4:23

В Самаре хотят закупить новые трамваи

Дептранс Самары подал заявку на обновление трамвайного парка ТТУ
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Новые трамваи должны решить проблему

Новые трамваи должны решить проблему

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары начали жаловаться в социальных сетях на состояние трамваев. Помимо внешнего вида, самарцев не устраивает техническое состояние подвижного состава. В департаменте транспорта Самары рассказали, что планируется сделать для улучшения качества пассажирских перевозок.

Самарцы пожаловались, что трамваи в Самаре не обновлялись уже несколько десятков лет. Часто происходят сходы вагонов с рельсов, а также из-за технических неисправностей общественный транспорт останавливается и создает помехи для движения.

- Подали заявку на обновление трамвайного парка в Самаре. В настоящее время ждем решения, - сообщили чиновники.

Напомним, ранее в департаменте транспорта сообщили, что причиной напряженной обстановки с трамваями являются большие сроки пробега транспорта. Однако ТТУ поддерживает их в работопригодном состоянии. Несмотря на это, трамваи продолжают ломаться и сходить с рельсов. Вероятно, смена парка на новые трамваи поможет решить проблему и устроит жителей Самары.