СК начал проверку информации о неадекватной матери из Тольятти, которая не занимается своими детьми

Дети живут в антисанитарных условиях Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Следственный комитет заинтересовался историей 35-летней жительницы Тольятти, которую волонтеры и соседи обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей. Активисты общественной организации «Право на счастье» рассказали журналисту «КП-Самара» о многодетной матери, которая водит к себе домой подозрительных людей и сама ведет себя неадекватно.

- Следователи Тольятти начали доследственную проверку по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 117 УК РФ «истязание», ст. 156 УК РФ «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Как ранее сообщала «КП-Самара», у тольяттинки трое детей – 10, 8 лет и 2 года. Соседи рассказали, что многодетная мать ведет асоциальный образ жизни, употребляет алкоголь и наркотические вещества, к ней постоянно ходят толпы непонятных людей и часто слышен плач детей. Выяснилось, что многодетная мать держит в страхе весь дом – приводит в квартиру неадекватных людей, а на замечания поджигает чужие двери, кидается с ножом и лезет в драку.

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