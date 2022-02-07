Кидается с ножом и поджигает двери: волонтеры из Тольятти пытаются спасти детей от странной матери

Мать не следит за детьми и водит домой подозрительных людей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Комсомольском районе Тольятти живет 35-летняя Ангелина (имя изменено - прим.ред.), которая попала в поле зрения волонтеров после обращения соседей. У Ангелины трое детей – 10, 8 лет и 2 годика, старшую воспитывает бабушка, а двое живут с мамой. В общем, ничего необычного для среднестатистического россиянина, если бы не одно но - каждый день в квартиру Ангелины и ее детей приходят странные люди, а сама многодетная мать порой ведет себя неадекватно, чем пугает всех соседей в многоквартирном доме.

В общественную организацию «Право на счастье» обратились неравнодушные жильцы дома, где живет Ангелина с детьми. Соседи рассказали, что многодетная мать ведет асоциальный образ жизни, употребляет алкоголь и наркотические вещества, к ней постоянно ходят толпы непонятных людей и часто слышен плач детей. Волонтеры не прошли мимо и решили навестить семью, чтобы убедиться в правдивости обвинений от соседей.

Держит в страхе весь дом

- Мы приехали к Ангелине вечером, 14 декабря 2021 года. Среднего ребенка дома мы не застали, а старшая приходит к матери лишь на выходных, а остальное время проводит у бабушки. Младшая дочка была немного грязновата и не расчесана. Ангелина рассказала, что раньше наращивала волосы и делала маникюр. Поговорив с мамой, мы пришли к выводу, что она поняла свои ошибки, в помощи она не нуждается и что в семье все хорошо, - рассказали волонтеры.

Тольяттинка ведет асоциальный образ жизни Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Однако внешний вид ребенка вызвал у общественников некоторые сомнения в правдивости слов матери. Они решили в тот же день поговорить и с соседями Ангелины. Выяснилось, что многодетная мать держит в страхе весь дом – приводит в квартиру неадекватных людей, а на замечания поджигает чужие двери, кидается с ножом и лезет в драку. Волонтеры решили не оставлять семью Ангелины и понаблюдать за ними дальше, ведь если эта информация подтвердится, то детей нужно будет срочно вывозить из таких адских условий.

Волонтеры обменялись с Ангелиной номерами телефонов, а 22 января 2022 года женщина перестала выходить на связь. Было принято решение вновь посетить семью лично.

Проглотили шоколадку, не жуя

- Когда мы приехали, Ангелина открыла нам дверь в одних трусах. Она сказала, что недавно проснулась, так как была на дне рождения. Время при этом было около 6 часов вечера, - рассказали общественники.

Ангелина сама пригласила волонтеров пройти в квартиру, и то, что они увидели, повергло в шок. Дома находилась старшая дочь и младшая, средней опять же не застали. В комнате на диване лежал мужчина, которого Ангелина представила как своего знакомого. Дети были грязные, неопрятные, а младшая и вовсе бегала по дому без трусиков. Посреди комнаты стояло ведро, забитое пустыми бутылками от спиртного, также стоял горшок полный фекалиями, летали мухи, на кухне в кастрюле были засохшие макароны. По квартире также были разбросаны пустые бутылки, а на полу активисты заметили грязный описанный матрасик – на нем спала младшая дочка Ангелины.

Дети живут в ужасных условиях Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Мы дали детям шоколадку, которую они проглотили, буквально не жуя. Было очевидно, что они голодные, - вспоминают активисты.

Волонтеры предложили Ангелине помощь продуктами и мебелью, но та лишь указала им на дверь. Ситуацию нельзя было оставлять просто так, поэтому активисты сразу же позвонили в органы опеки и ПДН. Как только ведомства отреагировали на вызов и совершили выезд на квартиру, волонтеры поняли, почему Ангелину так боятся соседи.

- Ангелина пишет ужасные сообщения нашему волонтеру, а именно «обещала поставить свечку за упокой и что волонтер очень пожалеет о том, что сообщила в органы», - рассказывают представители общественной организации «Право на счастье».

Как рассказала журналисту «КП-Самара» руководитель общественной организации «Право на счастье» Марина Федотова, в настоящее время были направлены обращения в полицию, опеку и ПДН, но ответов от ведомств еще нет. Администрация Тольятти ответила на пост в социальных сетях по поводу данной ситуации: «Данная семья находится на постоянном контроле органов опеки и попечительства, комплексного центра «Семья» и служб полиции по делам несовершеннолетних. Материалы по данной семье в настоящее время рассматриваются в суде.

Однако соседи не ждут, что вопрос решится в ближайшее время. По их словам Ангелина уже попадалась полицейским с наркотиками, но из-за несовершеннолетних детей она ограничивается условными сроками и штрафом. Кроме того, по словам обратившихся в общественных центр, когда на Ангелину хотели написать очередное заявление в полицию, то им объяснили, что писать бессмысленно и дело «замнут», так как Ангелина «сдает» им других закладчиков и сама же продаёт наркотики.

- Мы не оставим данную семью и будем настаивать на проверках органами выше. Дети в опасности, а их мать не хочет исправляться. Под действием наркотиков непонятно ,что может быть в ее голове и голове ее маргинальных друзей, - говорят волонтеры.

Редакция «КП-Самара» направила запросы в ведомства, ответственные за помощь маленьким детям. О полученных ответах мы обязательно расскажем нашим читателям.

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