Следователи проверят информацию об упавшем с крыши рабочем в Самарской области. ФОТО: СК РФ по Самарской области

Следственный комитет России по Самарской области начал доследственную проверку по факту произошедшего 30 января 2022 года в поселке Стройкерамика. Напомним, там рабочий получил множественные переломы, когда чистил крышу без специального оборудования и упал на перила. Проверка проводится по признакам состава преступления по статье «Нарушение требований охраны труда».

Происшествие произошло 30 января на территории детского сада «Радуга». Мужчина полез чистить снег и сбивать сосульки с крыши по просьбе заведующей по хозяйственной части. Ни специального оборудования, ни квалификации для этого у мужчины не было. В итоге работник подскользнулся и упал с большой высоты на перила. В результате падения получил множественные переломы тазобедренного сустава и боковых отростков нижних позвонков.

Сейчас пострадавший находится в больнице и не может двигаться. На днях врачи должны дать предварительный вердикт пострадавшему. На данный момент неизвестно, как полученные травмы скажутся в дальнейшем на здоровье мужчины, а также неизвестно, понесет ли кто-то ответственность за отсутствие оборудования и квалификации у мужчины.