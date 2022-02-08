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Происшествия8 февраля 2022 8:29

В Самаре женщина на Mitsubishi ASX наехала на пенсионерку

Автомобилистка сдавала назад и зацепила пожилую женщину
Алия Хафизова
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Пострадавшую в ДТП пенсионерку госпитализировали в больницу

Пострадавшую в ДТП пенсионерку госпитализировали в больницу

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 7 февраля 2022 года, в Промышленном районе Самары произошло ДТП с участием пешехода. В 9:00 во дворе на улице Ново-Вокзальной женщина-водитель при движении задним ходом наехала на пенсионерку.

— 39-летняя женщина на Mitsubishi ASX наехала на пожилую женщину 1939 года рождения в результате небезопасного маневра. Пенсионерка переходила дворовой проезд справа налево по ходу движения авто, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Пешеход получила травмы различной степени тяжести. Ее госпитализировали в ближайшую больницу. Полиция продолжает разбираться в деталях ДТП. Проводится проверка.