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Общество8 февраля 2022 11:24

Регоператор направил обращения в прокуратуру из-за нечищеных дорог в Самаре

Мусоровозы не могут проехать к контейнерам из-за завалов снега
Анастасия ФИЛАТОВА
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После снегопада контейнерные площадки в Самаре оказались переполнены мусором / Фото: ЭкоСтройРесурс

После снегопада контейнерные площадки в Самаре оказались переполнены мусором / Фото: ЭкоСтройРесурс

Прокуратура и ГЖИ проверят, почему коммунальщики вовремя не расчистили проезды к контейнерным площадкам в Самаре. Официальные обращения в надзорные органы направил мусорный регоператор — ООО «ЭкоСтройРесурс».

— Есть сложные точки и районы, где коммунальщики не идут на контакт. По ним отправлены обращения в прокуратуру и Государственную жилищную инспекцию Самарской области с просьбой ускорить процесс решения проблемы. Мы указали адреса, где вывоз мусора затруднен из-за снега, — сообщили в пресс-службе «ЭкоСтройРесурса».

Напомним, ранее жители Самары пожаловались на переполненные мусорные контейнеры. По их словам, отходы не вывозили несколько дней. Регоператор объяснил, почему это произошло. По данным компании, многие проезды к контейнерным площадкам оказались не очищены. В итоге техника вязла в колее. Кроме того, были места, где контейнеры сильно завалило снегом. Вытащить их из сугробов водители спецтехники не могли.