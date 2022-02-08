Стало известно, из-за чего трамвай сошел с рельсов на ул. Ставропольской в Самаре

Трамвай мог сойти с рельсов из-за упавшего снега Фото: Скриншот с видео

Департамент транспорта Самары назвал причину схода трамвая № 13 с рельсов. ЧП произошло утром 4 февраля 2022 года на улице Ставропольской. Первый вагон состава вылетел с путей и врезался в крытый паркинг.

— Тогда на рельсы прямо перед трамваем упал снег. Он рухнул с крыши паркинга, которую вовремя не почистили, — сообщили представители дептранса в группе «КП-Самара».

Напомним, из-за происшествия движение трамваев по улице Ставропольской оказалось парализовано. Пассажиры были вынуждены пересесть на другой транспорт или идти до пункта назначения пешком. А вот специалистам ТТУ пришлось вручную расчищать пути от снега.