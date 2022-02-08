В Самаре канатные дороги до Рождествено и Южного города планируется построить к 2024 году

Инвестиции в оба проекта превысят 6 млрд рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самаре к 2024 году планируют построить две канатные дороги. Одну протянут до Южного города, а другую — до села Рождествено. Информация об этом размещена в обновленном списке инвестиционных проектов, которые предполагается реализовать в областной столице, пишет «Волга Ньюс».

Оба объекта собираются построить на условиях концессии в 2022-2024 годах. Пока проекты находятся в стадии структурирования. По предварительной оценке, инвестиции в канатную дорогу от железнодорожного вокзала через реку Самару до Южного города составят 3,74 млрд рублей, а до Рождествено — 2,88 млрд рублей.

Напомним, в прошлом году идеей строительства канатной дороги заинтересовалась компания «Пома». Инвестор предложил построить воздушную трассу протяженностью 5,3 км от набережной у «Ладьи» через Волгу до села Рождествено. Фирма заявила о своей готовности заключить концессионное соглашение и реализовать проект в течение полутора лет.