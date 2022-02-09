Следователи проверяют данные об интимной переписке учительницы и ученика в Самаре

Редакция "КП-Самара" предоставила следователям все данные по делу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СУ СКР по Самарской области начало доследственную проверку после публикации на сайте «КП-Самара» информации об интимной переписке учителя немецкого языка и 14-летнего ученика в самарской школе.

Напомним, о секс-скандале в одной из самарских школ стало известно после публикации на нашем сайте. Как стало известно, учитель немецкого языка со стажем работы более 20 лет вела интим-переписки с 14-летним учеником. Это подтверждается скриншотами, которые попали в распоряжение редакции «Комсомольской правды».

Также историей заинтересовались в региональной прокуратуре. Как сообщили представители ведомства, по данному факту провели проверку. Установили, что учителя уволили – по собственному желанию 25 января 2022 года – уже после запроса из «КП». По всем материалам следователи проводят проверку.

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