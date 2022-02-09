Лучшую пару Самарского зоопарка выберут в День всех влюбленных 14 февраля 2022 года

Лучшая пара зоопарка получит в качестве приза любимое лакомство / Фото: Самарский зоопарк

В Самарском зоопарке в честь Дня всех влюбленных выберут лучшую пару животных. Победителей голосования ждет памятный знак — «сердечко» и приз — любимое лакомство.

— Голосовать за лучшую пару можно как в группе в ВК, так и при посещении зоопарка. Голосование продлится до 14 февраля 2022 года до 9:00, — сообщили представители самарского зверинца.

В конкурсе участвуют 17 пар животных. Среди них: амурские тигры Кактус и Кассандра, канадские волки Малыш и Альфа, нильские крокодилы Кузя и Герда, крокодиловые кайманы Тоша и Кокоша, полярные совы, орланы-белохвосты, серебристо-черные лисицы, эму, лебеди шипуны, лисицы-огневки, индийские павлины, огари, королевские фазаны, ушастые фазаны, серебряные фазаны, фазаны свайно и еноты полоскуны. Пока в голосовании лидируют амурские тигры, которые ранее уже побеждали в подобном конкурсе.

Отметим, в День всех влюбленных для посетителей зоопарка проведут экскурсию и расскажут о местных парах, об их поведении в брачный период, а также о семейной жизни зверей и воспитании потомства. Начало мероприятия — в 13:00.