Судьба рынка решается в суде. Фото: скрин видео

В Самаре собираются снести рынок на Южном шоссе. Торговые павильоны рынка «Солнечный», который намерена убрать мэрия, снял с высоты птичьего полета в феврале 2022 года видеоблогер Евгений Щекин.

Речь идет о рынке «Солнечный» на Южном шоссе за ТЦ «Амбар». Разговоры о грядущем сносе рынка ведутся уже не первый год. У бизнесменов, которые арендовали земельный участок – ООО «Долина» - закончился договор аренды. Коммерсанты собирались его продлить, а потом и вовсе выкупить землю, однако мэрия им в этом отказала. Владельцы рынка пошли в суд, однако тот встал на сторону чиновников. Не помогло даже обращение в Верховный суд. Однако коммерсанты не теряют надежды отстоять свой бизнес, и уже обратились в Верховный суд повторно.

Ранее администрация города уже выдавала постановление о сносе рынка. Однако на видеозаписи, опубликованной самарским видеоблогером, видно, что несмотря на угрозу сноса и зимнюю погоду на рынке кипит активная торговля – продавцы на месте, к палаткам подъезжают машины, ходят покупатели.