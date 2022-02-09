В Тольятти у неадекватной матери, поджигающей соседей, забрали детей

Детей определяют в социальное учреждение Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Волонтеры «Право на счастье» добились изъятия детей у многодетной матери из Тольятти, которая ведет аморальный образ жизни и приводит домой асоциальных мужчин. После публикации истории в «КП-Самара», которая вызвала общественный резонанс, к многодетной семье пришли органы опеки и забрали детей.

- 8 февраля 2022 года органами опеки и попечительства организован коллективный выход представителей следственного комитета, комиссии по делам несовершеннолетних, полиции, комплексного центра социального обслуживания населения. Приняты меры по жизнеустройству несовершеннолетних, - сообщили в администрации Тольятти.

Напомним, к общественникам обратились неравнодушные соседи, которые утверждали, что многодетная мать ведет асоциальный образ жизни, употребляет алкоголь и наркотические вещества, к ней постоянно ходят толпы непонятных людей и часто слышен плач детей. Кроме того, многодетная мать держит в страхе весь дом – приводит в квартиру неадекватных людей, а на замечания поджигает чужие двери, кидается с ножом и лезет в драку.

Волонтеры направили запросы в спецслужбы и органы опеки и обратились за информационной поддержкой в редакцию «КП-Самара». Благодаря общественному резонансу детей удалось забрать из адских условий жизни, сейчас их определяют в социальное учреждение.

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