В Самаре на Магистральной жители спотыкаются о мусорные пакеты по пути в школу

Проблема с мусором актуальна для Самары в последние дни ФОТО: Подслушано Самара Фото: СОЦСЕТИ

Настоящий мусорный коллапс возник на территории Зубчаниновки в Самаре. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видны горы пакетов и других бытовых отходов, которые никто не убирает. Голодающие бездомные собаки разгрызают их, от чего мусора становится еще больше.

Так, по словам жильцов многоэтажки на улице Магистральной №135, они вынуждены каждый день терпеть это безобразие и спотыкаться о мусорные пакеты. Дело в том, что их по окрестности растаскивает стая собак. В 50 метрах от мусорных баков находится начальная школа.

Местные жители сетуют на коммунальные службы, которые, по их мнению, не выполняют свою работу должным образом. Напомним, что сейчас прокуратура и ГЖИ проверяют, почему коммунальщики вовремя не расчищают проезды к контейнерным площадкам в Самаре. Официальные обращения в надзорные органы направил мусорный регоператор — ООО «ЭкоСтройРесурс».

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Оператор по вывозу отходов жалуется, что в Зубчаниновке расчищено всего три улицы, поэтому невозможно проехать к площадкам (подробности)