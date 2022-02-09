В Самаре изменят ось дороги на ул. Ново-Садовой в районе Постникова оврага

Участок Ново-Садовой реконструируют в рамках продления улицы Авроры / Фото: скриншот с видео Евгения Щекина

В Самаре планируют изменить ось дороги на улице Ново-Садовой. Корректировки намечены на участке протяженностью почти 589 метров в районе Постникова оврага. Там магистраль делает небольшой поворот.

По данным регионального министерства транспорта, дорогу сместят вправо — в сторону трамвайных путей. Как пишет 63.ру, работы проведут в рамках продления улицы Авроры от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Поперечник проложат между Ботаническим садом и частным сектором.

Ранее сообщалось, проект продления улицы Авроры прошел госэкспертизу. Дорогу хотят сделать четырехполосной. Вдоль нее обустроят тротуары шириной три метра. На пересечении с Московским шоссе планируется построить развязку тоннельного типа. Точный срок начала работ пока не известен.