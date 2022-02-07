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Общество7 февраля 2022 6:42

Появилась видеосхема продления ул. Авроры от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой в Самаре

Блогер показал с воздуха, где пройдет новый поперечник
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дорога пройдет между Ботаническим садом и частным сектором / Фото: скриншот с видео Евгения Щекина

Дорога пройдет между Ботаническим садом и частным сектором / Фото: скриншот с видео Евгения Щекина

Появилась видеосхема продления улицы Авроры в Самаре. Дорогу хотят проложить от Московского шоссе, мимо Ботанического сада и частного сектора до улицы Ново-Садовой. Где пройдет поперечник, показал с воздуха местный видеоблогер Евгений Щекин.

Планируется, что участок от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой сделают четырехполосным. Также предусмотрено обустройство тротуаров шириной три метра. В районе Центрального автовокзала сделают развязку тоннельного типа. Как те, что ранее обустроили на пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе. Новый поперечник призван разгрузить движение по магистралям.

В региональном бюджете уже предусмотрели средства на продление улицы Авроры. Финансирование проекта, который недавно одобрила госэкспертиза, рассчитано на 2022-2024 годы. Точные сроки начала работ пока не известны. Как ранее сообщалось, стройка стартует после завершения крупных инфраструктурных объектов. К ним можно отнести возведение развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, а также второй очереди Самарского (Фрунзенского) моста.