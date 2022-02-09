Администрация объяснила ситуацию в Новосемейкино, где автобус не смог довезти детей до школы

Ситуация будет взята на контроль компетентными органами. Фото: Ирина Маслова

Жители поселка Новосемейкино Красноярского района Самарской области разместили в социальных сетях информацию о том, что школьный автобус не смог доехать до школы из-за припаркованных большегрузов возле распределительного центра, поэтому детям пришлось добираться до школы пешком. Районная администрация отреагировала на сообщение и объяснила сложившуюся ситуацию в Новосемейкино.

Так, чиновники объяснили, что в связи с невозможностью дальнейшего движения на автобусе, ответственными лицами было принято решение продолжить дальнейшее движение пешком, время в пути до школы назначения составило не более 7 мин. После того, как жалоба жителей была опубликована в региональных СМИ, чиновники выехали на место.

- Представителем администрации района был осуществлен выезд на место, в результате которого установлено, что указанный участок дороги в настоящее время свободен для проезда., - сообщили в администрации Красноярского района.

Представители администрации направили письма в О МВД по Красноярскому району и Северо-Западное управление министерства образования Самарской области, чтобы в дальнейшем ведомства осуществили контроль за данной ситуацией.