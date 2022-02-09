В Самаре продолжают вывоз снега с проспекта Масленникова в усиленном режиме

Сотрудники коммунальных служб продолжают расчищать улицы. Фото: городская администрация

В Самаре продолжают бороться с последствиями снегопада. Коммунальщики увеличивают темпы и объемы работ по вывозу снега с улиц города.

Отмечают аномальные осадки в начале февраля. На данные момент количество снега на 7,6% превысила месячную норму. Дороги и улицы стараются расчищать круглосуточно. Синоптики вновь сообщили о снегопаде в конце этой недели. Новый поток осадков пройдет в виде мокрого снега. Подрядные организации прикладывают все силы, чтобы решить проблему расчистки улиц до изменения погодных условий.

Отремонтированный проспект Масленникова расчищают в усиленном режиме. Работы проводят ночью, когда трафик снижается. На сегодняшний день на полигоны с территорий городских площадок вывезли 234 тысяч тонн снега.