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Происшествия9 февраля 2022 16:37

В Самаре трамвай загорелся на путях 9 февраля 2022 года

Местные жители поделились видео в социальных сетях
Алена ПРОВКИНА
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Трамвай загорелся на путях. Фото: скриншот видео "Подслушано Самара"

Трамвай загорелся на путях. Фото: скриншот видео "Подслушано Самара"

В Самаре пользователи социальных сетей поделились кадрами возгорания трамвая на рельсовых путях. Причина пока неизвестна.

На камеру видеонаблюдения местных жителей попал кадр с возгоранием трамвая. По сообщению очевидцев, пожар случился вечером, в 17:40, 9 февраля 2022 года. Транспорт остановился на Заводском шоссе, 18.

После резкой вспышки густой черный дым поднялся над трамваем. Пока неизвестна причина возгорания и число жертв.

Напомним, что в Тольятти дотла сгорел микроавтобус. Пожар начался во время движения транспорта. Водитель не пострадал.