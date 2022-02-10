Мэр Самары Елена Лапушкина призвала жаловаться на снег в ее Инстаграм

Оставить заявку на расчистку снега можно в соцсетях главы Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь ожидаются снегопады. После небольшой передышки в несколько дней, синоптики вновь прогнозируют обильные осадки, которые будут идти как минимум до конца недели, 13 февраля 2022 года. Мэр Самары Елена Лапушкина призвала горожан оставлять заявки на расчистку снега в ее Инстаграм-аккаунте. Написать адрес, где необходима работа спецтехники, можно в личных сообщениях к главе Самары или оставить комментарий под постом.

- Все жалобы на неочищенные тротуары, дворы, кровли, подходы к подъездам жилых домов и социальным объектам, подъезды к контейнерным площадкам видим и отрабатываем. Пишите в комментариях и личных сообщениях все замечания, которые имеются, - написала Елена Лапушкина в своем Инстаграм.

По данным городской администрации, днем 9 февраля 2022 года, в Самаре на уборе дорожно-уличной сети работали 164 единицы спецтехники и 222 уборщика. На очистке скатных крыш были задействованы 86 бригад, в работе был 231 дом. Дворы и проезды чистили 2659 дворников и 95 единиц спецтехники.

Утром, 10 февраля 2022 года, глава Самары вместе с комиссией будет оценивать качество выполненных работ в городе. Руководители управляющих компаний будут лично присутствовать на выездной комиссии и предметно отчитываться по каждому адресу.