Самарские дороги сковали 9-балльные пробки 10 февраля 2022 года

Вечернюю Самару сковали пробки. Фото: Яндекс. Карты

В Самаре вновь отметили пробки с высоким баллом. На дорогах не протолкнуться из-за загруженности и последствий снегопада.

Пробки в 9 баллов отмечают в центральной части города. Не только последствия непогоды, но и снежные заносы мешают водителям добраться до дома. На карте пробок также отмечают перекрытие движения, что создает еще большие проблемы для автолюбителей.

Напомним, что сегодня, 10 января, в регионе вновь прошел сильный снегопад и метель. Синоптики отметили желтый уровень опасности. Только за начало февраля выпала месячная норма осадков.