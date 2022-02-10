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Общество10 февраля 2022 14:43

Самарские дороги сковали 9-балльные пробки 10 февраля 2022 года

Город «встал»
Алена ПРОВКИНА
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Вечернюю Самару сковали пробки. Фото: Яндекс. Карты

Вечернюю Самару сковали пробки. Фото: Яндекс. Карты

В Самаре вновь отметили пробки с высоким баллом. На дорогах не протолкнуться из-за загруженности и последствий снегопада.

Пробки в 9 баллов отмечают в центральной части города. Не только последствия непогоды, но и снежные заносы мешают водителям добраться до дома. На карте пробок также отмечают перекрытие движения, что создает еще большие проблемы для автолюбителей.

Напомним, что сегодня, 10 января, в регионе вновь прошел сильный снегопад и метель. Синоптики отметили желтый уровень опасности. Только за начало февраля выпала месячная норма осадков.