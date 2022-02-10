В Самаре фура и КАМАЗ не смогли разъехаться на Южном мосту

Машины не смогли разъехаться. Фото: скриншот видео "ДТП 163 Самара"

В Самаре на Южном мосту не смогли протиснуться два крупных автомобиля. Из-за столкновения образовала пробка.

По сообщению пользователей в социальных сетях, крупногабаритные машины не смогли разъехаться и встали на двух полосах впритык. За ними образовалась небольшая пробка. Пока нет официальных данных.

В комментариях местные жители отметили, что отбойники на мосту не чистили, а последствия непогоды только усугубляют положение на автодорогах и мостах.

Отметим, что в регионе продолжит бушевать стихия. До конца недели синоптики прогнозируют снегопад после небольшой паузы. Отмечают рекордное количества осадков.