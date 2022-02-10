Самарский реабилитационный центр для бездомных собак планируют построить в Красноглинском районе

В Самаре планируют построить реабилитационный центр для бродячих животных
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Реабилитационный центр для бездомных животных в Самаре планируют построить в Красноглинском районе. Об этом сообщается на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.
Ранее построить центр предложили активисты ветклиники и приюта «ФлагманВет». Вопрос с отловом безнадзорных животных в Самаре стоит остро, обсуждаются как нападения стай бродячих собак на горожан, так и способ отлова животных.
Представлен проект центра, который рассчитан на 2,5 тысячи собак. По предварительным данным, на возведение приюта может понадобиться до нескольких сотен миллионов рублей. Центр планируют построить в рамках государственно-частного партнерства.
Центр предлагают разместить на площадке рядом с поселком Козелки в Красноглинском районе. Сейчас это одна из баз нынешнего подрядчика по отлову животных в Самаре. Компания готова передать базу клинике, сейчас решается, как именно будет проходить передача.
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