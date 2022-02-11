Показываем, как реставрируют дом Маштакова в Самаре

Рабочие стелют пол на первом этаже и заканчивают восстановление сруба

В четверг, 10 февраля 2022 года, в Самару прибыл московский архитектор Андрей Бовэ. Он является научным руководителем проекта реставрации дома Маштакова на улице Самарской, 207а. Он побывал на объекте и проверил, как продвигаются работы.

Здание было построено в начале ХХ века в стиле эклектика с декоративными башенками. Предметом охраны служит его фасад. Реставрация дома стартовала в октябре 2021 года. В первую очередь рабочие усилили фундамент и подвели под каркас здания венцы. Завершается восстановление бревенчатого сруба. По нему на замену ушло около 20%. Сейчас специалисты занимаются настилом полов на первом этаже. Андрей Бодэ высоко оценил работу мастеров. По его словам, они все делают качественно и быстро.

Андрей Бовэ высоко оценил работу производственников

— Наша цель в реставрации — выявить все артефакты. Чтобы они были на виду. С этой целью планируется «раскрытие» потолка на втором этаже. Будет довольно большое окно, через которое посетители смогут увидеть чердачные стропила. Там много повреждений, поэтому местами мы будем менять стропила, — отметил архитектор.

Куратор проекта добавил, что замены предполагаются и в перегородках. А вот окна полностью восстановят. Их вынули и отвезли в Москву на реставрацию.

Завершить все работы в доме Маштакова планируется меньше чем за два года. В дальнейшем там обустроят новое культурное пространство — галерею «Заварка». По проекту, на первом этаже здания разместят арт-купеческую чайную, а на втором — музей и многофункциональное экспозиционное пространство.