Шоу светящихся дронов пройдет в парке Гагарина в Самаре 13 февраля 2022 года

Шоу дронов можно будет наблюдать на расстоянии 5 км / Фото: squadrone.ru Фото: Instagram.com

Жителей Самары накануне Дня всех влюбленных ждет необычное и завораживающее событие. В воскресенье, 13 февраля 2022 года, в парке имени Юрия Гагарина состоится световое шоу дронов.

— Всех посетителей катка 13 февраля ждет особый сюрприз — squadrone.ru готовит уникальное выступление дронов. Видимость до 5 км в зависимости от погодных условий, — сообщили представители МАУ «Парки Самары» в соцсетях.

По словам сотрудников учреждения, лучше всего световое шоу будет видно с 55-метрового колеса обозрения или из окон ближайших домов. Начало мероприятия в 18:00.

Напомним, ранее дроны уже выступали в Самаре. Световое шоу с их участием прошло в парке Гагарина накануне Дня города в 2021 году. Тогда жителям и гостям Самары показали в воздухе различные фигуры и символы, связанные с областной столицей.