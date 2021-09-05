Самарский блогер показал, как прошло шоу светящихся дронов в парке Гагарина 4 сентября 2021 года

Дроны выстраивались в причудливые фигуры в небе над городом Фото: принтскрин видео.

В субботу, в парке имени Юрия Гагарина, состоялось необычное шоу светящихся дронов. Мероприятие было приурочено ко Дню города. В небе над Самарой десятки дронов показали фигуры и символы, связанные с городом. Самарский видеоблогер Евгений Щекин показал, как прошло представление.

Как сообщили в МАУ «Парки Самары», дроны были запущены в небо со стадиона в парке Гагарина. Шоу можно было наблюдать на расстоянии пяти километров. Отличный вид на представление в небе открывался из кабинок аттракциона «Колесо обозрения».

Световое шоу началось в 20:00, дроны совершили три полета по 10 минут каждый. Самарцы наблюдали в небе различные замысловатые фигуры, которые сменяли друг друга. Также в представлении была задействована тема эпидемиологический ситуации в регионе.