В Самаре рассмотрят вопрос о ликвидации рынка на пересечении Московского шоссе и ул. Ново-Вокзальной

Многие самарцы считают рынки пережитком прошлого Фото: Google Карты

Жители Самары вновь подняли вопрос о судьбе рынка на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Многие считают, что его пора закрыть и снести.

— Когда уже эту помойку на Московском шоссе — Ново-Вокзальной ликвидируют? Одни сараи-клетушки там. Наведите порядок в городе, — обратились горожане в твиттере к чиновникам.

Ситуацию прокомментировали в департаменте управления имуществом Самары. Представители ведомства заявили, что вопрос о ликвидации рынка будет рассмотрен, но, когда и в какие сроки, не уточнили.

— Вопрос будет рассматриваться в рамках комплексного благоустройства Промышленного района. При этом будет учтено мнение администрации Самары, департамента промышленности, экономического развития, инвестиций и торговли, а также коллективное мнение жителей района, — отметили в ДУИ.

Напомним, рынок уже не в первый раз требуют снести. Осенью 2019 года энергетики заявили, что павильоны стоят в охранной зоне электросетей. Это опасно как для жителей, так и для самих коммерсантов. Насколько известно, не все торговые точки работают там законно. Несколько самовольных объектов демонтировали летом 2021 года. Речь идет о ларьках, которые стояли со стороны улицы Ново-Вокзальной.