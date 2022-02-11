Самарские автоинспекторы предупредили водителей о сложностях на дорогах

Инспекторы предупредили водителей о ситуации на дорогах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники госавтоинспекции предупредили водителей о возможных сложностях на дорогах в эти выходные. Они связаны с обильным снегопадом.

Синоптики отмечают, что 12 и 13 февраля в регионе вновь непогода. Осадки могут повлиять на дорожные условия. Инспекторы призывают водителей быть бдительнее на загородных трассах. Как правило, там температура ниже на несколько градусов. При экстренных ситуациях необходимо позвонить по номеру 112.

Напомним, что сотрудники ДПС в период предвыходных и выходных дней проводят масштабные рейды. Особое внимание уделят нетрезвым водителям.