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Общество11 февраля 2022 11:39

Компания «ВТС-Проект» скорректирует проект первой ветки метро в Самаре за 631,3 млн рублей

Фирме дали семь месяцев на выполнение работ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Из проекта первой линии метро исключат станцию "Самарская"

Из проекта первой линии метро исключат станцию "Самарская"

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре подвели итоги еще одного аукциона по поиску подрядчика для проектирования первой ветки метро и корректировки документации. Победителем признали ООО «ВТС-Проект». Компания выполнит все работы за 631,3 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит скорректировать проект на участке от станции «Площадь Революции до станции «Алабинская» и от станции «Кировская» до станции «Крылья Советов». Это необходимо в связи с изменением перечня национальных стандартов и исключением станции «Самарская» из состава первой очереди метро. Еще одна причина — оптимизация проектных решений по станции «Театральная». Необходимо уложиться в финансирование, которое выделило федеральное правительство. Срок выполнения работ — семь месяцев с даты заключения контракта.

Планируется, что на линии будут курсировать 14 пятивагонных составов. Интервал их движения составит около 4 минут. Время пути от Безымянки до старого города сократится в разы. По информации властей, пропускная способность станции «Театральная» составит 47,8 тысячи пассажиров в сутки. И это только за первый год эксплуатации.

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