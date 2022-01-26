Определен подрядчик для корректировки проекта строительства первой ветки метро в Самаре

Подрядчик скорректирует проект ветки метро от "Алабинской" до "Театральной" Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре нашли подрядчика, который скорректирует проект первой очереди метрополитена. Речь идет об участке от станции «Алабинская» до станции «Театральная». Этой работой займется ООО «Волгатрансстрой-Проект».

— Для участия в электронном аукционе была подана только одна заявка — от ООО «ВТС-П». Она соответствует всем требованиям, — говорится на сайте госзакупок.

Компания должна будет выполнить все проектно-изыскательские работы в течение 11 месяцев с момента подписания контракта. За это ей заплатят 100,9 млн рублей.

Напомним, в Самаре вовсю идет подготовка к строительству станции метро «Театральная». С 10 января 2022 года закрыли участок улицы Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской. Там установили ограждения и начали выносить все инженерные коммуникации. Скоро оттуда уберут контактную сеть трамваев и рельсов. Движение составов на этом участке ограничили до 31 декабря 2024 года. Кроме того, на время строительства новой станции на нескольких участках в центре города запретили парковку авто.