В Самаре родилась вторая в 2022 году «королевская» тройня

Две девочки и мальчик родились 14 января 2022 года

В пятницу, 11 февраля, из перинатального центра больницы имени В.Д. Середавина в Самаре выписали «королевскую» тройню — двух девочек и мальчика. Это уже вторая тройня, которая появилась на свет в медучреждении в 2022 году, сообщает областной Минздрав.

Супруги Масловы изначально ждали двойню. Хотели двух девочек. В роду уже были такие случаи. Однако судьба подготовила им сюрприз. На восьмой неделе беременности женщина узнала, что у нее будет тройня. По словам мужа, он был рад этой новости, но свыкался с ней еще месяц. Малыши родились 14 января. Мальчика назвали Ярославом, а девочек — Кирой и Мирославой.

Сегодня мама и тройняшки отправились домой. На выписке их встречал счастливый отец и родственники. Супругов Масловых поздравили с пополнением в семье и вручили подарки — комплекты детских принадлежностей «Наше сокровище».

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