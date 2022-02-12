Почта России выделит площадку под строительство пожарной части в Запанском

На строительство пожарного депо могут выделить средства из областного бюджета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители поселка Шмидта (Запанской), который находится в Железнодорожном районе Самары, все-таки получат пожарную часть. Участок под ее размещение предоставит Почта России. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Местные жители уже давно жалуются на возгорания в поселке. Дружинники не справляются. Вопрос обеспечения Запанского пожарной частью назрел давно. Однако, как выяснилось, для ее строительства нет пригодных участков. Одна площадка находится в федеральной собственности (на ней находятся склад почтовиков и автомойка), а другая — в частной.

Гендиректор Почты России Максим Акимов, узнав о проблеме, согласился выделить землю под строительство пожарного депо. Все, что сейчас на ней находится, могут перенести к логистическому центру в селе Преображенка.

Кроме того, на возведение пожарной части могут выделить средства из областного бюджета. Губернатор Дмитрий Азаров пообещал рассмотреть такую возможность.