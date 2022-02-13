В смертельном ДТП в Самаре 13 февраля пассажиру оторвало ногу

Страшное ДТП произошло днем 13 февраля. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Стали известны подробности жуткого смертельного ДТП около ТЦ «МЕГА» в Самаре 13 февраля. Как сообщили очевидцы, пассажиру пострадавшего автомобиля оторвало ногу. К сожалению, мужчина погиб. А водитель угодил в больницу.

ДТП произошло около 15.00 на 9-ом километре автодороги М-5 Урал, на подъезде к Самаре в районе «МЕГИ». 31-летний водитель «Тойоты» впечатался в грузовик «Исузу», стоящий на обочине дороги. Сила удара была такова, что у легковушки срезало крышу, после этого автомобиль отбросило в сторону.

В машине находилось двое молодых людей. Пассажиру не повезло – по свидетельствам очевидцев, мужчине оторвало ногу. Очевидцы перетянули конечность пострадавшего жгутом и вызвали скорую. Но их усилия оказались тщетны – когда медики приехали, молодой человек скончался.

Водитель пострадал меньше. На скорой его увезли в больницу Семашко. По словам очевидцев, мужчина находился в сознании.

Как сообщили в ГУ МВД Самарской области, сейчас правоохранители проводят проверку по факту ДТП.