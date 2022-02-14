Инспектор с леденцами: самарские сотрудники ДПС призывают быть аккуратнее на дороге

Инспектор призвал соблюдать правила дорожного движения. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Самарские сотрудники ГИБДД призывают граждан быть аккуратными на дороге 14 февраля 2022 года. Управление поделилось фотографией инспектора с леденцами и валентинками.

В День святого Валентина лейтенант полиции призвал водителей не омрачать праздник и соблюдать правила дорожного движения. Напомним, что из-за последствий снегопада на дорогах необходимо соблюдать технику безопасности и не выполнять опасных маневров, сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Также синоптики отмечают, что 14 февраля в регион вернется зима. Температура опустится до -13 градусов. Самарская область под влиянием антициклона.