В Тольятти подростки перевернулись в «Приоре»

Легковушка перевернулась. Фото: Гу МВД России по Самарской области

В воскресенье, 13 февраля 2022 года, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП. Примерно в 21:00 на улице Борковской перевернулась «Приора» с подростками в салоне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Известно, что за рулем легковушки находился 18-летний молодой человек. Он только недавно получил права - его стаж составляет всего 5 месяцев. Юный автолюбитель ехал по улице Борковской в направлении Южного шоссе. Превысив скорость, парень не смог справиться с управлением и врезался в снежный вал, из-за чего машина перевернулась.

В результате происшествия пострадал 17-летний пассажир. Ему назначено амбулаторное лечение. Из-за снегопада ситуация на дорогах ухудшается. Сотрудники ГИБДД напоминают о правилах безопасности и призывают не совершать опасных маневров.