Мэрия Самары не смогла вернуть церковь-кинотеатр на ул. Революционной через Верховный суд

Раньше на улице Революционной, 68 работал кинотеатр, а теперь - церковь Фото: Google Карты

Департаменту управления имуществом Самары не удалось вернуть здание на улице Революционной, 68. Раньше там работал кинотеатр, а сейчас находится церковь. Верховный суд РФ отказался передавать кассационную жалобу чиновников для рассмотрения судебной коллегии по экономическим спорам. Об этом говорится на сайте инстанции.

Напомним, в конце 90-х годов власти города заключили с религиозной организацией «Христианская миссия милосердия «Христос — народу» договор аренды нежилого здания площадью 980,3 кв. м. Он был рассчитан до 2045 года. В 2020-м чиновники обратились в арбитражный суд Самарской области с иском к религиозной организации. Они потребовали освободить постройку и вернуть ее муниципалитету.

Представители ДУИ заявили, что у них нет никаких договорных отношений с христианской миссией и что ранее 11-й арбитражный суд якобы признал договор аренды недействительным. Однако заявление властей города отклонили. Тогда они направили жалобу в Верховный суд РФ, но и тот отказался удовлетворять иск.