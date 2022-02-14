Глава Самары уволила директора МП «Благоустройство»

Кадровое решение озвучили на оперативном совещании / Фото: администрация Самары

В Самаре отправили в отставку директора МП «Благоустройство» Евгения Садовникова. Кадровое решение приняли после проверок по уборке снега. Об этом стало известно в понедельник, 14 февраля 2022 года, на совещании в мэрии города.

— Замечаний остается очень много. За время двухдневных объездов многое было оговорено, озвучены проблемы, но организации работ нет. Ситуация на улицах Аэродромной и Гагарина не изменилась. Поэтому мы сделали выводы и приняли кадровые решения, — отметила глава Самары Елена Лапушкина.

Напомним, Евгений Садовников занимал пост директора МП «Благоустройство» с декабря 2017 года. До этого он трудился начальником отдела аналитической работы по муниципальному жилищному контролю в департаменте городского хозяйства и экологии Самары.

Работа предприятия, которое возглавлял Евгений Садовников, не раз вызывала нарекания как жителей, так и надзорных ведомств. По данным прокуратуры, в прошлом году «Благоустройство» даже оштрафовали на 15 млн рублей. Всему виной — плохое содержание дорог в зимний период. К ответственности привлекли и руководство организации. Однако ситуация с уборкой снега в этом году в Самаре не улучшилась.