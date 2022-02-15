Жена подсудимого начальника самарской полиции Хомских пожаловалась на Хинштейна Президенту РФ

Жена Хомских тоже решила "угомонить" депутата Хинштейна

В Самаре накаляются страсти вокруг резонансного дела начальника УМВД Вячеслава Хомских, которого обвиняют во взяточничестве от ОПГ «Законовские». В конце января 2022 года во время заседания суда подсудимый попросил «угомонить» депутата Госдумы Александра Хинштейна, так как считает, что он формирует негативный образ Хомских в глазах следствия.

В середине февраля 2022 года выяснилось, что не только сам полковник попросил депутата «помолчать», но и его супруга написала открытое письмо на имя Президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил сам депутат Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Александра Султанова высказалась в письме по поводу выхода в СМИ телепередачи, где депутат Хинштейн публично в категоричной форме обвинил полковника в получении взяток от представителей ОПГ. Супруга ссылается на статью Конституции РФ, где прописано, что «каждый обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке.

Сам же Хинштейн прокомментировал данное письмо так:

- По-человечески - с пониманием отношусь к подобным истерикам жён/мужей подсудимых. Муж и жена - одна сатана. Напротив; чем больше таких жалоб - тем эффективнее, значит, моя деятельность. Пишите! – написал в своем телеграм депутат.

Напомним, по версии следствия, в марте 2011 года Вячеслав Хомских, занимая должность замначальника оперативно-розыскной части, встретился с лидерами ОПС «Законовские» в ресторане Кировского района. Члены группировки пообещали ежемесячно передавать полицейскому по 150 тысяч рублей и подарить автомобиль «Нива» стоимостью более 300 тысяч рублей. За взятку он должен был закрывать глаза на нарушения со стороны коммерческих фирм, подконтрольных ОПС.