Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 февраля 2022 4:27

Жена подсудимого начальника самарской полиции Хомских пожаловалась на Хинштейна Президенту РФ

Супруга Вячеслава Хомских тоже хочет «угомонить» депутата Госдумы
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жена Хомских тоже решила "угомонить" депутата Хинштейна

Жена Хомских тоже решила "угомонить" депутата Хинштейна

В Самаре накаляются страсти вокруг резонансного дела начальника УМВД Вячеслава Хомских, которого обвиняют во взяточничестве от ОПГ «Законовские». В конце января 2022 года во время заседания суда подсудимый попросил «угомонить» депутата Госдумы Александра Хинштейна, так как считает, что он формирует негативный образ Хомских в глазах следствия.

В середине февраля 2022 года выяснилось, что не только сам полковник попросил депутата «помолчать», но и его супруга написала открытое письмо на имя Президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил сам депутат Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Александра Султанова высказалась в письме по поводу выхода в СМИ телепередачи, где депутат Хинштейн публично в категоричной форме обвинил полковника в получении взяток от представителей ОПГ. Супруга ссылается на статью Конституции РФ, где прописано, что «каждый обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке.

Сам же Хинштейн прокомментировал данное письмо так:

- По-человечески - с пониманием отношусь к подобным истерикам жён/мужей подсудимых. Муж и жена - одна сатана. Напротив; чем больше таких жалоб - тем эффективнее, значит, моя деятельность. Пишите! – написал в своем телеграм депутат.

Напомним, по версии следствия, в марте 2011 года Вячеслав Хомских, занимая должность замначальника оперативно-розыскной части, встретился с лидерами ОПС «Законовские» в ресторане Кировского района. Члены группировки пообещали ежемесячно передавать полицейскому по 150 тысяч рублей и подарить автомобиль «Нива» стоимостью более 300 тысяч рублей. За взятку он должен был закрывать глаза на нарушения со стороны коммерческих фирм, подконтрольных ОПС.